Kultur : Eine Hommage an die Kultur der Eifel

Info

Horst Hültenschmidt ist in Prüm geboren und auch zur Schule gegangen. Nach der zehnten Klasse wechselte er auf Internat Schloss Hagerhof in Bad Honnef. Nach dem Abitur studierte er in Aachen BWL. Seine Diplomarbeit schrieb er über das Thema „Das Urheberrecht in der Musik und seine Auswertung durch den Musikverlag“. Zunächst arbeitete er ein Jahr lang in der deutschen Botschaft in Den Haag (Niederlande). Er lebte lange Zeit in Köln, wo er als Musikverleger und Medienpromotor für Funk und Fernsehen zahlreiche national und international bekannte Musiker betreute. 1988 gründete er seinen eigenen Musikverlag GAM Gallery Art of Music.



Weitere Informationen:

www.eifelgefuehl.com