Infrastruktur : Das Warten auf den Platz ist bald zu Ende

Antje Schmidt, kommissarische Leiterin, und Ortsbürgermeister Herbert Maus zeigen auf den neuen Anbau der Kita St. Aloysius in Daleiden. Bis Ostern sollen dort zwei neue Gruppenräume entstehen. Anschließend wir der Altbau (rechts) renoviert. Foto: TV/Stefanie Glandien

Daleiden Die Kindertagesstätte St. Aloysius in Daleiden wird für rund 1,9 Millionen Euro ausgebaut. In Zukunft bietet die Einrichtung Platz für 80 Kinder.

Es werden wieder mehr Kinder geboren. Das ist eine schöne Entwicklung, die aber die Kommunen vor neue Herausforderungen stellt. Denn die Eltern haben schon für Kinder ab zwei Jahren einen Rechtsanspruch auf sieben Stunden Betreuung am Stück. Doch nicht überall gibt es schon jetzt einen Platz für jedes Kind.

In der Kindertagesstätte St. Aloysius in Daleiden können derzeit nicht alle Kinder untergebracht werden. Im Augenblick gibt es drei Gruppen. Insgesamt besuchen 65 Kinder die Einrichtung. Betreut werden sie von zehn Erzieherinnen, einer Praktikantin, einer interkulturellen Fachkraft und einer Französischkraft. „Wir haben eine Warteliste für die unter Dreijährigen eingerichtet“, sagt Antje Schmidt, kommissarische Leiterin der Kita.

Info Mehr zur Naturpark-Kita in Daleiden Im Dezember 2019 ist die Kita St. Aloysius in Daleiden als erste Naturpark-Kita im Naturpark Südeifel an den Start gegangen (der TV berichtete). Zunächst wird das Projekt drei Jahre lang mit Leader-Mitteln gefördert. In einer Naturpark-Kita werden Themen wie Natur und Landschaft, regionale Kultur und Handwerk, Land- und Forstwirtschaft regelmäßig im Alltag, in Exkursionen oder Projekttagen behandelt. Die Kinder lernen auf diese Art ihre Region kennen und werden für sie begeistert. Im Mittelpunkt des Projekts stehen die Auseinandersetzung des Kindes mit der Natur und die Sensibilisierung für natürliche Kreisläufe im Sinne einer Bildung für nachhaltige Entwicklung.

Doch mit der Warterei hat es bald ein Ende. Schon fast bezugsbereit ist der neue Anbau. Bis Ostern soll alles fertig sein. „Im neuen Haus entstehen zwei neue Gruppenräume, ein Schlafraum, ein Büro, ein zweiter Raum und ein großes Badezimmer für die Kinder“, zählt Antje Schmidt auf. Dafür fällt im Altbau ein Gruppenraum weg. Nach Ostern soll auch der Altbau saniert werden (der TV berichtete). Dort wird Platz geschaffen für eine neue Küche, einen Personalraum und ein Bistro.

„Im Moment wird in der Grundschule gekocht, und wir gehen mit den größeren Kindern dorthin, um zu essen“, sagt die Leiterin. Die unter Vierjährigen bleiben im Kindergarten und bekommen das Essen gebracht. Zukünftig läuft es genau andersherum: Dann wird in der neuen Küche in der Kita gekocht und die Grundschulkinder kommen zum Essen vorbei.

Rund 1,9 Millionen kosten Anbau und Sanierung der Kita, sagt Ortsbürgermeister Herbert Maus. Das Land gibt einen Zuschuss von 150.000 Euro, der Kreis von 69.000 Euro. Die Verbandsgemeinde Arzfeld beteiligt sich an den Kosten für die Küche. Die Ortsgemeinde, die Träger der Einrichtung ist, nimmt zur Finanzierung der Restkosten einen Kredit auf. An der Schuldentilgung beteiligen sich die Gemeinden Affler, Irrhausen, Dasburg, Dahnen, Preischeid, Reipeldingen und Daleiden anteilig gemessen an der Einwohnerzahl, sagt Maus.

Durch den Neubau erweitert sich die Fläche von ehemals 522 Quadratmetern um 319 Quadratmeter. Es gibt dann zukünftig Platz für vier Gruppen und insgesamt 80 Kinder. „Mittelfristig werden 17 bis 20 Kinder pro Jahr im Einzugsgebiet der Kita geboren, so dass wir den Platz auch brauchen werden“, sagt Maus. Er freut sich, dass die Kinderzahlen so stabil sind: „Die neue Kita ist elementar wichtig für den Bestand der Ortsgemeinde. Es ist positiv, dass wir weiterhin viele junge Familien haben.“

Auch Antje Schmidt freut sich über den Neubau: „Neu ist immer schön. Wir freuen uns darüber, dass wir bald in der Kita essen können und nicht mehr mit den Kindern in die Schule laufen müssen. Außerdem bekommen wir neue Schlafräume und haben dann mehr Platz.“

Doch vorher müssen die Kleinen und ihre Eltern noch mal starke Nerven beweisen. Denn in der Umbau- und Umzugsphase müssen sie einige Kompromisse mittragen. So wird eine Gruppe zwischenzeitlich ausgelagert und wandert in die Grundschule aus. „Das werden wahrscheinlich die Vorschulkinder und Vorvorschulkinder sein“, sagt Antje Schmidt. „Wir stehen schon im Kontakt mit der Schule.“ Zu dem Thema wird es noch einen Elternabend geben.