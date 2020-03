Bitburg/Prüm/Daun/Hillesheim/Neuerburg Regen, Stürme, Niederschlag: Reicht das mittlerweile nicht für Böden und Bäume nach den Trockenjahren? Antwort: Die Lage in der Eifel ist besser als befürchtet, die Sorge aber längst nicht vorbei.

Das ärgert viele – abgesehen davon, dass der Winter sich bisher sehr dabei zurückhielt, ein echter Winter zu sein. Allerdings bedeuten die Niederschläge auch: Es kommt Wasser in die Böden. Und die brauchen das, denn nach den beiden extremen Trockenjahren 2018 und 2019 sind die tieferen Schichten ausgemergelt. Und in den Wäldern sollte es dazu beitragen, die Bäume gegen den Borkenkäfer zu stärken, unter dem sie in diesen Jahren so stark gelitten haben.