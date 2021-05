Bildung : Teuer, aber alternativlos - so investiert der Eifelkreis in seine Schulen

Foto: Uwe Hentschel

Eifelkreis Bitburg-Prüm Für den Erhalt der Schulen hat der Eifelkreis Bitburg-Prüm in der Vergangenheit kräftig investiert und tut dies auch in Zukunft. Welche Projekte dabei besonders teuer waren und welche in den nächsten Monaten und Jahren geplant sind - eine Analyse.