Grenzverkehr : Dasburg - Vianden: Pendler ja, Touristen nein

Dasburg. Foto: Vladi Nowakowski

Dasburg/Vianden (now) Drei Grenzübergänge nach Luxemburg sind im Eifelkreis derzeit offen: Echternacherbrück, Vianden und Dasburg. Da der Reiseverkehr zwischen Luxemburg und Vianden mit Kontrollsperren auf ein „unabweisbar notwendiges Maß reduziert werden“ soll, wie die Bundespolizei berichtet, stehen am kleinen (und fast in Vergessenheit geratenen) Grenzübergang bei Dasburg nun auch Beamte der Bundespolizei.



Die Polizisten aus Prüm und ihre luxemburgischen Kollegen aus Diekirch kontrollieren dort die Fahrer.

Und was ist gestattet? „Die Einreise nach Deutschland ist deutschen Staatsbürgern sowie Ausländern mit Aufenthaltsstatus erlaubt“, sagt Bettina Kirsch von der Pressestelle der Bundespolizeiinspektion Trier. Fahrer im Warenverkehr, Berufspendler, aber auch EU-Angehörige, die durch die Bundesrepublik Deutschland in ihr Heimatland reisen, dürfen die Grenze ebenfalls passieren.

„Personen, die zu touristischen Zwecken nach Deutschland wollen, werden allerdings abgewiesen“, sagt Kirsch. „Die Leute halten sich daran“, heißt es von ihren Kollegen auf luxemburgischer Seite.