Adventszeit : Dasburger Weihnachtsmarkt zu Füßen der Burg

Dasburg Nach einem kurzen Intermezzo auf dem Gelände des Waldjugendheims im vorigen Jahr (der TV berichtete) wird der zweitägige Dasburger Weihnachtsmarkt am Samstag, 7. Dezember, um 14 Uhr nun wieder an seinem angestammten Platz zu Füßen der Burgruine eröffnet.

Er wird erneut von den Mitgliedern des Musikvereins Dahnen-Dasburg auf die Beine gestellt und ist mit 30 Ausstellern einer der größten Weihnachtsmärkte der Region. Für 14.30 Uhr wird am Eröffnungstag bereits der Besuch des Nikolauses erwartet. Ab 15 Uhr werden die befreundeten Musikvereine Habscheid, Plütscheid-Lambertsberg, Malbergweich und Clerf das Bühnenprogramm bestreiten.

Am Sonntag, 8. Dezember, geht es um 11 Uhr weiter mit Auftritten des Jugendorchesters Dahnen-Dasburg-Daleiden sowie der Musikvereine Hohnsfeld, „Lyra“ Ayl und Olmscheid-Jucken. Nach dem Mittagstisch, er wird von 12 bis 14 Uhr gereicht, besucht um 14 Uhr der Zauberer Markus Lenzen den Markt. Um 17 Uhr steht die Ziehung der großen Verlosung an. Der Markt ist samstags bis 22 Uhr und sonntags bis 19 Uhr geöffnet. Wegen der mangelnden Parkplätze und engen Straßen wird an beiden Tagen von der Ourbrücke sowie vom Ortseingang Dasburg aus ein Shuttlebus-Service eingerichtet.