Erinnerung an Bitburger Juden Kreistag berät zu Dauerausstellung über die jüdische Geschichte Bitburgs

Das Bollendorfer Unternehmen Faberhaus wird das Haus Juda demnächst sanieren. Teile der vorübergehend in den Schaufenstern gezeigten Ausstellungsstücke über jüdisches Leben in der Eifel könnten in einer Dauerausstellung im Kreismuseum untergebracht werden.

Foto: TV/Dagmar Dettmer