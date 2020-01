Dorfentwicklung : Zu Silvester ins Dorfgemeinschaftshaus

Ortsbürgermeister Wolfram Bollig zeigt den Plan des Dorfgemeinschaftshauses, das unweit der Seilbahn in der Hofstraße entsteht. . Foto: Tv/Maria Adrian

Dauwelshausen Der Jahreswechsel 2020 wird in Dauwelshausen nicht mehr im beheizten Festzelt gefeiert, sondern im neuen Dorfgemeinschaftshaus. Die Dauwelshausener bauen ihren Treffpunkt selbst. Los geht es am 1. März.

Wolfram Bollig ist seit 21 Jahren Ortsbürgermeister von Dauwelshausen in der Verbandsgemeinde Südeifel. In seiner Amtszeit haben schon viele Ratssitzungen in seinem Wohnzimmer stattgefunden. Doch das ist bald Vergangenheit, denn die Gemeinde möchte ein Dorfgemeinschaftshaus bauen, in dem neben den Ratssitzungen auch Feste, Seniorentreffen Spielnachmittage und private Feiern stattfinden können. In dem 90 Einwohner zählenden Ort gibt es keine Gaststätte und eben auch keinen öffentlichen Versammlungsraum.

Und dass die Bürger sich einen solchen Treffpunkt wünschen, das hat sich spätestens bei der Arbeitsgruppe Dorfentwicklung im Rahmen des Zukunftschecks Dorf „herauskristallisiert“, wie es Ortsbürgermeister Bollig formuliert. Seit drei Jahren sei man an dem Projekt dran. Innenminister Roger Lewentz hatte der Dorferneuerungsgemeinde 165♦300 bewilligt ( der TV berichtete). Ortschef Bollig hat sich sehr gefreut, als der Bescheid über die 65-prozentige Förderung aus Mainz gekommen ist. „Es ist schön, dass man auch in kleineren Orten noch etwas bewegen kann“, sagt der 60-Jährige. Seine Gemeinde ist in der glücklichen Lage, dass sie für das neue, 100 Quadratmeter große Wunsch-Projekt keine Schulden machen muss. Die Grundstücke von zwei Neubaugebieten haben sich gut verkauft, die Gemeinde ist leicht im Aufwind auch dank der Nähe zu Luxemburg. Bollig freut sich auch, dass derzeit zehn Kinder aus dem Ort den Kindergarten in Karlshausen besuchen. „Lange Zeit sah das ganz anders aus“, sagt er.

Für ihr neues Dorfgemeinschaftshaus, das insgesamt 254♦300 Euro kostet, müssen die Dauwelshausener zwar 40♦000 Euro Eigenkapital zugeben und Eigenleistungen in Höhe von 50♦000 Euro, aber Bollig glaubt, dass das zu schaffen ist: „Wir haben schon den Spielplatz, die Buswartehalle und den Dorfplatz in Eigenleistung zustande gebracht“, sagt er und ergänzt: „Davon lebt die Dorfgemeinschaft.“ Für Erdarbeiten, Bodenplatte und Rohbau sind die Dauwelshausener Männer zuständig, die Frauen für die Verpflegung. „Es gibt genügend Leute, die im Baugewerbe tätig sind“, sagt der gebürtige Arzfelder.