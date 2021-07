Militär : Kommandowechsel auf der Air Base

Spangdahlem Der frühere Kommandant der US-Air-Base Aviano übernimmt die Leitung des Flugplatzes Spangdahlem. Am Donnerstag wird Leslie Hauck offiziell ins Amt eingeführt.

Alle zwei Jahre reicht der Kommandant des Flugplatzes Spangdahlem die Flagge an einen Nachfolger weiter. Dieser sogenannte „Change of Commands“, auf deutsch: Kommandowechsel, steht nun wieder an. Am Donnerstagmorgen, so teilt es die Pressestelle der Air Base mit, wird David Epperson den Oberbefehl an Leslie F. Hauck III übertragen.