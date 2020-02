Karneval : De Hofnarren

Wer regelmäßig Karneval in der Eifel feiert, hat sicher schon eine der vier Bands gehört. Damit Sie die Gruppen etwas besser kennenlernen, haben wir sie interviewt.

De Hofnarren: Das offizielle Lieblingslied der Band ist „Hey Kölle“ von de Höhner... da in jedem Jahr neue Hits der Bands aus Köln auf den Markt kommen, gibt es eigentlich alljährlich ein Sessionslieblingshit innerhalb der Band. In diesem Jahr ist das ganz klar „Nie wieder Alkohol“ von den Paveier.

De Hofnarren: Der Ritterschlag für eine Kölsch-Coverband ist ein Auftritt in der Kölnarena ... und davon haben wir früher tatsächlich auch geträumt. Durch unsere eigenen Songs, entstanden in Zusammenarbeit mit dem Gitarristen der Band Kasalla, haben wir es tatsächlich dann auch geschafft: Am 27. Oktober 2012 durften wir bei der Veranstaltung „Köln feiert“ als eine der Bands dabei sein und haben vor 7500 Leute in dieser Wahnsinnshalle gespielt. Ein (noch) nicht umgesetzter Traum wäre sicher ein Konzert auf einer Sitzung in Köln im Gürzenich.