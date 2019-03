später lesen Infrastruktur Defibrillator in Auel am Gemeindehaus installiert FOTO: TV / Lothar Arens FOTO: TV / Lothar Arens Teilen

(red) Jedes Jahr sterben in Deutschland rund 140 000 Menschen am plötzlichen Herztod. Ein Defibrillator hätte vielen das Leben retten können. In Auel ist ein solches Gerät nun am Gemeindehaus installiert worden.