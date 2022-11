„Ihr braucht den Umsatz“ : Keine WM-Spiele in Kneipen zeigen? Dehoga-Präsident findet deutliche Worte

Bitburg Geht es nach dem Präsidenten des rheinland-pfälzischen Hotel- und Gaststättenverbandes, sollen sich Gastronomen kein schlechtes Gewissen machen lassen. In der Eifel hat er seinen Standpunkt begründet.

Der Präsident des rheinland-pfälzischen Hotel- und Gaststättenverbandes (Dehoga), Gereon Haumann, findet deutliche Worte in Richtung der anstehenden Fußball-Weltmeisterschaft in Katar. „Ihr seid verpflichtet, jede Einnahmequelle auszuschöpfen. Dazu gehört es auch, Spiele der WM zu zeigen“, appellierte er an seine Kolleginnen und Kollegen während der Mitgliederversammlung des Dehoga-Kreisverbandes Bitburg-Prüm in Bitburg am Montag.

Grund für die deutlichen Worte des Präsidenten: Manche Gastronomen würden, wenn sie Spiele der WM zeigen, als mitverantwortlich für die Menschenrechtsverletzungen im Gastgeberland dargestellt werden. „Das ist unter aller Kanone, wenn das auf dem Rücken der Gastronomen ausgetragen wird“, sagt Haumann. Keiner der Gastronomen habe dafür gestimmt, dass das Turnier in Katar ausgetragen werden. „Wir sind nicht diejenigen, die das entschieden haben – also macht uns nicht verantwortlich.“

Dehoga-Präsident: „Ihr braucht den Umsatz“

In der Gastronomie, so Haumann, seien die Kassen teilweise leer. Man sei gebeutelt durch die Corona-Pandemie, steigende Energiekosten und Mitarbeitermangel. „Ihr braucht den Umsatz“, appelliert der Dehoga-Chef an seine Kolleginnen und Kollegen. Diese sollten sich nicht von anderen ein schlechtes Gewissen machen lassen. Weiter sagt Haumann: „Wenn Vereinsheime geschlossen lassen, dann sage ich: Klasse, geht alle in die Kneipen.“