Folgen für die Region : Nach dem Aus für das Dorint-Hotel: „Das wird uns alle sehr schwer treffen“

Das Dorint-Hotel in Biersdorf am See macht Ende des Jahres zu. Die Mitarbeiter müssen sich neue Stellen suchen. Doch auch außerhalb des Unternehmens wird diese Entscheidung Folgen haben. Foto: Dorint Hotel

Biersdorf am See Zur Schließung des Vier-Sterne-Hotels am Stausee Bitburg sind noch etliche Fragen offen: Was passiert mit dem Gebäude? Wie sehr schadet der Rückzug der Dorint-Gruppe der Region? Der Biersdorfer Ortsbürgermeister macht sich Sorgen und malt ein düsteres Bild für die Zukunft.