Eifelkreis : Mehr Hilfe für Angehörige von Demenzkranken im Eifelkreis

Die Pflege von Demenzkranken Menschen kann sehr belastend sein. Symboloto: Britta Pedersen/dpa Foto: dpa/Britta Pedersen

Eifelkreis Bei perönlichen Beratungen und offenen Treffs in Bitburg und Prüm sollen pflegende Menschen Entlastung finden.

Einen an Demenz erkrankten Menschen zu Hause zu versorgen, bedeutet für die Familie häufig eine große zeitliche, körperliche und emotionale Belastung. Durch die Übernahme der Pflege und Versorgung müssen viele Lebensgewohnheiten geändert werden. Große Verantwortung und dauerndes Eingespannt sein erfordern viel Kraft. Und vielfach suchen die Betroffenen dringend nach Möglichkeiten der Entlastung bei dieser schwierigen Aufgabe.

Deshalb gibt es bald ein neues Angebot. Das Demenznetzwerk Eifelkreis bietet ab Juli regelmäßig in Bitburg und Prüm eine Sprechstunde für Angehörige von an Demenz erkrankten Menschen an. Im persönlichen Gespräch erhalten sie Informationen über das Krankheitsbild, den Umgang mit den Betroffenen und Entlastungsmöglichkeiten.

„Wir sind ja eigentlich keine Beratungsstelle“, sagt Brunhilde Hell, die Koordinatorin des Demenznetzwerkes des Eifelkreises. Dennoch würden immer wieder Menschen anrufen, die Hilfe brauchen und in schwierigen und auch psychisch belastenden Situationen einen rettenden Anker suchen.

An diese Menschen richte sich auch das Angebot mit der persönlichen Beratung. Nach telefonischer Anmeldung könnten vor Ort, aber auch weiterhin telefonisch Fragen geklärt werden.

In Prüm gibt es diese Sprechstunde an jedem ersten Donnerstag im Monat von 14 bis 15 Uhr in der Aula des Konvikts, Kalvarienbergstraße 1 in Prüm. Die erste Sprechstund ist am 1. Juli. In Bitburg gibt es dieses Angebot an jedem letzten Donnerstag im Monat ebenfalls von 14 bis 15 Uhr im Besprechungsraum des Sozialamtes der Kreisverwaltung Bitburg-Prüm, Maria-Kundenreich-Straße 7, in Bitburg. Die erste Beratung ist hier am 29. Juli.

Ein weiteres Angebot sind die offenen Treffs. In Bitburg gab es schon seit vielen Jahren diese Anlaufstelle, bei der Angehörige sich austauschen können. Allerdings mussten wegen der Corona-Pandemie viele Veranstaltungen ausfallen. Erst jetzt geht es wieder los. Das erste Treffen habe schon stattgefunden, sagt Brunhilde Hell.

Damit die Wege kürzer werden und wegen der hohen Nachfrage wird dieser jetzt auch in Prüm eingerichtet. Direkt im Anschluss an die persönliche Beratung in den gleichen Räumen können sich die Betroffenen treffen. Dennoch seien diese beiden Angebote unabhängig voneinander betont Brunhilde Hell.

Für die Gäste bei diesen kostenlosen Treffen, die regelmäßig aber auch sporadisch ganz ohne Verpflichtung besucht werden können, sei der Austausch mit anderen enorm wichtig. Dabei werde gar nicht immer über das Thema Demenz gesprochen. Vielfach werde auch Alltägliches berichtet und miteinander gelacht. Vielfach sei das Bedürfnis nach Gesprächen groß, weil der Partner, mit dem sonst alles erörtert wurde, dement ist.

Vielfach seien auch schon Bekanntschaften entstanden, die über die offenen Treffs hinausgehen.