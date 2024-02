Kundgebung in Prüm Kundgebung von Bauern und Unternehmen in Prüm: Kritik an Bürokratie und dem „Verschenker-Staat“ Deutschland

Immer wieder ein Thema: Während ganz Deutschland den Bach hinunter gehe, die Infrastruktur marode sei, die Höhe der Durchschnittsrenten zu niedrig, gebe die Ampelregierung mit vollen Händen das Geld für Subventionen in fremden Ländern wie Indien oder in Südamerika aus. „Es werden aus großen Geldtöpfen unbegreifliche Dinge finanziert“, ruft Mitveranstalter Sascha May in die Menge. „Wir werden dafür sorgen, dass die Politik von morgen sich daran erinnern wird, dass wir als Deutsche aufgestanden sind, um dagegen zu protestieren.“