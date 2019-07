Interview : „Den Aktiven gebührt viel Dank“

Bitburg Das Deutsche Rote Kreuz im Eifelkreis Bitburg-Prüm gibt es seit 150 Jahren. Warum die Flüchtlingskrise für den Kreisgeschäftsführer Rainer Hoffmann eine besondere Herausforderung war, verrät er im Interview.

Hoffmann: Ich bin jetzt seit 2014 Geschäftsführer und das war so ein Ereignis, bei man gemerkt hat: Dafür steht das Rote Kreuz, dass wir im Bedarfsfalle, in einer Notlage – und das war ja eine Notlage – mit allen hauptamtlichen und ehrenamtlichen Mitarbeitern da sind und so eine Sache gestemmt kriegen. Wir haben Zelte aufgebaut, die Einrichtungen mit Feldbetten ausgestattet. Das war eine riesige logistische Leistung, die da entstanden ist. Das Schöne ist, dass wir das danach auch betreuen konnten. Das war für mich persönlich so eine Herausforderung.

Hoffmann: Ich kann ja letztendlich nur für die vergangenen fünfeinhalb Jahre sprechen, da hatten wir solche Misserfolge noch nicht gehabt. Die Aufgaben, die wir angegangen sind, fangen wir ja ganz pragmatisch an. Man schaut, ob es einen Bedarf gibt und analysiert das: Ist der Bedarf so da, dass daraus eine Aufgabe oder Einrichtung entstehen kann? Und wenn das dann mit „Ja“ beantwortet wird, geht man weiter. Wir würden jetzt nicht einfach was machen und hoffen, dass die Leute zu uns kommen. Entweder stellen wir selbst Bedarfe fest und prüfen, ob es andere Player in dem Bereich gibt. Oder es werden Dinge an uns herangetragen, wie bei der Flüchtlingsarbeit, und dann laufen die Sachen auch. Ich könnte mir auch in manchen Bereichen vielleicht bessere Entgelte vorstellen, aber es ist nicht so, dass wir mal was groß gestartet haben und dann wieder aufgehört haben. Also nicht nur eine Luftnummer „so jetzt machen wir mal“. Das können wir uns auch gar nicht leisten.