Neue Veranstaltungsreihe in der Region Trier : Den Klimawandel im Blick

Bitburg/Daun/Wittlich/Trier (utz/red) Zu 23 Veranstaltungen einer Reihe „Klimawandel und wir“ laden das Klimaschutzmanagement und der Themenschwerpunkt Schöpfung der Katholischen Erwachsenenbildung des Bistums Trier vom 2. März bis 27. Juni ein.

Eine Reihe von Online-Terminen macht den Anfang, ab April sind dann auch Termine an verschiedenen Orten des Bistums geplant, meist im Freien. So werden zum Beispiel spirituell-interreligiöse Waldgänge in Irrel (Sonntag, 30. Mai, 10 bis13 Uhr) und Gerolstein (Sonntag, 27. Juni, 10 bis 13 Uhr) angeboten sowie ein Seminar zum Thema „Klimafreundlich ernähren“ am Demeterhof Breit in Wittrlich (Freitag, 25. Juni, 13.30 bis 18 Uhr). Auch stehen die Verleihung des Umweltpreises des Bistums Trier (Freitag, 23. April, 15.30 bis 16.30 Uhr), ein Waldgang zum Thema „Wald im Klimawandel) am Donnerstag, 6. Mai, 18 bis 20.30 Uhr, in Trier-Quint und eine Führung durch die Energielandschaft Morbach am Freitag, 7. Mai, 16 bis 18.30 Uhr, auf dem Programm.