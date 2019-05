(red) Völlig überraschend hat der Winter am Sonntag die Vulkaneifel nochmal heimgesucht: Mit Schneefällen und einem Kälteinbruch. TV-Leserin Anita Adams hat Fotos vom Ergebnis des eisigen Besuchs gemacht und uns geschickt. red

Sie schreibt: „Nach ein paar Sonnentagen hatten wir in Kirchweiler schon jetzt eine kräftige Abkühlung – mit zehn Litern Niederschlag pro Quadratmeter in Form von Schnee. Und das am 4. Mai!“⇥Foto: Anita Adams