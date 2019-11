Beschlagnahmung durch Eifelkreis-Veterinäramt : Den damals abgemagerten Pferden geht es wieder gut

Winterspelt Das Veterinäramt hat im April zwei Pferde einer Winterspelter Züchterin beschlagnahmt. Die Frau will den Kreis nun auf dem Rechtsweg zur Herausgabe der Tiere bewegen. Doch das ist nicht das einzige Verfahren, das in der Sache läuft. Inzwischen ermittelt auch die Staatsanwaltschaft.

Aufgenommen wurden die Bilder am vierten April 2019 auf einem Hof im Winterspelter Ortsteil Heckhalenfeld. An dem Tag also, als Züchterin Sarah-Isabelle Radke ihre drei Tiere zuletzt sah. Denn nachdem die Veterinäre der Kreisverwaltung die Aufnahmen machten, nahmen sie die ausgemergelten Tiere mit. Die Hol­steiner seien „dem Tod näher als dem Leben“.