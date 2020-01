Rettungsdienst zieht Bilanz : Den Taxidienst des Deutschen-Roten-Kreuzes übernehmen im Eifelkreis jetzt andere

BITBURG Der Rettungsdienst des DRK Bitburg-Prüm ist im vergangenen Jahr rund 21200 Mal ausgerückt. Gegenüber dem Vorjahr ist das ein deutlicher Rückgang, wofür es aber auch einen Grund gibt.

Oder aber der Brand in einer Lagerhalle auf dem Bitburger Flugplatz mit fünf Verletzten Anfang August, aber auch der Großeinsatz mit mehreren Alkoholvergiftungen und Randalen am Rande des Fastnachtsumzugs in Bettingen. Was im Gegenzug verschwunden ist, sind die – verglichen damit – völlig unspektakulären Krankenfahrten. Gemäß einer Vorgabe des Mainzer Innenministeriums dürfen diese Einsätze, zu denen beispielsweise Fahrten zu Arztterminen zählen, nicht mehr vom Rettungsdienst übernommen werden.

Die mit Abstand meisten Einsätze hatte auch im vergangenen Jahr wieder die Wache in Bitburg, die in Masholder direkt an der B257 liegt. Mit 10325 Fahrten wurden von dort aus fast die Hälfte aller Einsätze absolviert. Aufgrund der stetigen Zunahme an Notfalleinsätzen ist die Wache in Bitburg ab diesem Jahr auch mit zwei statt bislang nur einem Rettungswagen ausgestattet. Die eigentliche Veränderung in Bitburg steht dem DRK aber noch bevor. Nachdem im vergangenen Jahr die neue Rettungswache in Speicher fertiggestellt wurde, steht nun als nächstes die Wache in Bitburg an. Das dort vor 20 Jahren errichtete Gebäude ist laut Hoffmann inzwischen viel zu klein und soll deshalb erweitert werden.