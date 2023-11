Dennis Junk folgt Moritz Petry Im Seniorenalter und fast nur Männer: Diese Baustellen muss der neue CDU-Bezirkschef angehen

Sein Nachfolger Junk kündigte vor den 137 Delegierten in Daun an, sich vor allem für eine bessere Verkehrsinfrastruktur in der Region Trier einzusetzen. Der stockende Straßenausbau in Rheinland-Pfalz sei „ein Desaster“, das die Mainzer Landesregierung zu verantworten habe. Die rot-gelb-grüne Regierung müsse bei der nächsten Landtagswahl 2026 „von ihrer Hilflosigkeit erlöst“ werden, sagte der neue Bezirksvorsitzende. Zudem sprach sich Junk dafür aus, die Kommunen im Land finanziell besser zu stellen, damit sie ihre Aufgaben erfüllen könnten.