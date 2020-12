Ein Achtsamkeitsweg für alle Generationen : Balancieren, konzentrieren, entspannen in Irrel

Das Erlenblatt Erli freut sich auf Besuch. Foto: tv/Naturpark Südeifel/Ansgar Dondelinger

Irrel Der Achtsamkeitsweg in Irrel ist für Kinder und Erwachsene geeignet.

Die Natur genießen und etwas für die Gesundheit tun: Dass das zusammen geht, will der Naturpark Südeifel beweisen. Daher sind im Naturparkplan 2030 und Handlungsprogramm des Naturparks Projekte dieser Art fest verankert.

Dabei spielt auch die Achtsamkeit – derzeit in aller Munde – eine wichtige Rolle. Die Grundidee: Entspannung fängt im Kopf an. Und dabei sollen einfache Übungen helfen, die dazu beitragen, den Alltagsstress zu vergessen und die Welt bewusster wahrzunehmen.

Das alles geht zum Beispiel auf dem Achtsamkeitsweg in Irrel, den der Naturpark Südeifel zusammen mit der Initiative „Hand in Hand für Irrel“ in Irrel geschaffen hat. Die Idee hatte Doris Tossing Backendorf von „Hand in Hand für Irrel“.

Der Weg beginnt in der Ewerhart-Straße. Auf zwei Kilometern an elf Stationen kann man Übungen zur Aufmerksamkeit machen. An Station eins etwa steht die Atmung im Mittelpunkt. Wie fühlt die eigene Atmung sich an? Entspannt sich der Körper durch Konzentration auf die Atmung? Wie verändert sich die Atmung?

Station sechs lenkt den Blick auf das Wasser der Prüm. Auf der Brücke über der Prüm kann man die Gedanken schweifen und anschließend vom gurgelnden Wasser davontragen lassen. An Station neun kann man auf einem Balancier-Baumstamm seinen Gleichgewichtssinn verbessern.

Der Achtsamkeitsweg ist auch ein Kinderweg, denn das Erlenblatt „Erli“ hält an den Stationen Tipps für Kinder bereit. Zudem ist am Startpunkt der Route die Einrichtung eines „Grünen Klassenzimmers“ geplant. Junge Leute sollen in der Natur Lebensräume wie Obstwiese, Bach, Strauch und vieles mehr entdecken und untersuchen.