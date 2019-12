Petri heil : Wo es bei den Eifeler Anglern hakt

Angeln in der Eifel: das kann ein herrliches Erlebnis sein, wie hier in der Our. Die Fischer haben aber Sorgen um die Gewässer. Foto: Fritz-Peter Linden

Olmscheid/Bleialf Früher ging es vor allem um Vereinsfragen, heute machen Gewässersorgen den Fischern zu schaffen: Der Anglerverband und die Probleme der Zeit.

Ein schöner Tag am See, meditative, gedankenverlorene Stunden am Ufer und in der Natur: Das ist das Bild, das man vermutlich meist von den Anglern und ihrer Freizeitgestaltung hat. Auch wenn ein solcher Tag für die Forellen, Schleien und Hechte nicht immer gut ausgeht.

Lange vorbei. Heute sind die Mitglieder der Vereine in der Eifel immer mehr mit anderen Dingen beschäftigt. Rosi Moser aus Olmscheid, Ausbildungsleiterin für die Fischerprüfung beim 1974 gegründeten, übergeordneten Anglerverband Eifel (AVE), erinnert sich: Anfangs sei es bei den Anfragen der Einzelvereine meist um Dinge gegangen wie Versicherungen, Pachtverträge, Satzungen und Rechtsfragen. Heute aber laute das Hauptthema: Gewässerschutz.

INFO Was der Anglerverband Eifel so alles tut Der Anglerverband Eifel unterstützt seit 46 Jahren die Mitglieder (im Eifelkreis derzeit acht Vereine) in allen Fragen rund um Regularien, gesetzliche Neuerungen und bietet eine Versicherung speziell für Angelvereine. Hinzu kommen Kurse zur staatlichen Fischerprüfung und Lehrgänge für Gewässerwarte. Außerdem hilft er bei der Übernahme von Bachpatenschaften und richtet Ferienfreizeiten für Jugendliche oder Anglertreffs für ältere Bürger aus. Auskunft über das Angebot erteilt Werner Tautges in Bleialf unter Telefon 06555/8571.

„Wir haben immer mehr damit zu tun“, sagt die 65-Jährige zum TV. Beispiel Trockenheit: Die heißen, regenarmen Sommer der vergangenen Jahre haben dazu geführt, dass die Fische in Bächen, Flüssen und Teichen unter Wasser- und Sauerstoffmangel leiden. Dadurch gehen auch die Bestände zurück. „Dazu kommt das Kormoranproblem: Die fischen alles leer. Die Vergrämungsmaßnahmen vor Jahren an der Mosel haben einfach nur das Problem verlagert. Von der Mosel in die Eifel.“

Auch er ein schützenswerter Eifeler: ein junger Flusskrebs. Foto: Rosi Moser

Der Kormoran ist aber seit Jahren schon von einem größeren Problem abgelöst worden: Der Verunreinigung: Immer wieder geraten etwa Abfälle von Campingtoiletten in die Bäche und Seen, vor allem aber, sagt Rosi Moser, seien es Einträge oder Abschwemmungen aus der Landwirtschaft. Meist verliefen dann aber die anschließenden Ermittlungen im Sand. Die Verfahren, sagt sie, „werden dann immer eingestellt. Wegen Geringfügigkeit.“ Die Angler fühlten sich dann von den Behörden im Stich gelassen, „weil alles immer ins Leere läuft“.

Herbert Schneider, der Fischereiberater des Eifelkreises Bitburg-Prüm, bestätigt das. Stichwort Sedimentierung: Das war unter anderem erschreckend deutlich zu erleben, als das Hochwasser vom Juni 2018 Maisfelder in Hanglagen überschwemmte und feinste Erdkrümel in Gewässer und Häuser jagte.

Auch der hohe Einsatz von Pestiziden und Düngemitteln bringt der Natur Probleme. Schneider will die Bauern nicht pauschal verdammen: „Ich habe Verständnis für die Landwirte, die haben wirklich keinen leichten Stand. Ich sage auch nicht, dass es alle machen. Aber bis an den Gewässerrand Dünger auszubringen, das ist nicht das Gelbe vom Ei.“

Dringend nötig seien deswegen mehr und unbearbeitete Gewässer-Randstreifen, wie sie einige Landwirte inzwischen bereits angelegt haben. Es müssten aber noch mehr tun, sagt Schneider.

Denn es drohe durch die Verunreinigungen etwas Wertvolles verloren zu gehen, schreibt der Verband: „Die einmalige ökologische Funktion unserer Quellgebiete und Gewässer und die Artenvielfalt“, schreibt der AVE an die Mitglieder, seien „ein lebendiges Vermächtnis unserer Region.“

Deswegen werde es immer mehr zur Aufgabe, dies alles zu schützen und zu erhalten. Der Verband unterstütze seine Vereine dabei, „zumal bei den meisten Leuten der Gewässerschutz an der Oberfläche aufhört“.

Und schließlich wolle man ja den einen oder anderen Fisch auch verzehren. Das aber habe keinen Sinn, wenn die Tiere so hoch belastet seien. Stimmt, sagt auch Herbert Schneider: „Es geht nicht darum, säckeweise Fische zu fangen. Es geht darum, die Natur zu erhalten.“ Früher, erinnert sich Schneider, seien viele Angler von außerhalb in die Eifel gekommen, um zum Beispiel in der Kyll Forellen und Äschen zu fangen. „Damals gab’s noch mehr Äschen als Forellen. Aber dann kam irgendwann ein Knacks. Und die Äschen haben sich davon nicht mehr erholt.“ Heute sei eine gute Fischpopulation fast nur noch durch Nachbesatz zu erreichen, wo sich in früheren Zeiten alles von selbst geregelt habe.

