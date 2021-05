Bauarbeiten sollen bis Mitte 2022 dauern : Es geht los in der Kölner Straße in Bitburg

Die Umleitungsschilder stehen schon, die Bauarbeiten beginnen allerdings später als geplant. Foto: Nils Straßel

Bitburg Auftakt Ausbau der Kölner Straße in Bitburg: Am Montag wurden die Umleitungsschilder aufgestellt, am Dienstag geht es mit schwerem Gerät weiter. Während des ersten Bauabschnitts zwischen dem Stadteingang und der Einmündung Kölner Straße/Rittersdorfer Straße, der bis Ende August dauern soll, gilt für den Verkehr aus Richtung Staffelstein eine Vollsperrung für den Verkehr.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Der Verkehr zwischen Kölner Straße/Kaufland und Rittersdorfer Straße wird mit einer Ampel geregelt.