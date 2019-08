Seniorenheim Prüm: Arbeiten sind vorerst gestoppt. : Stillstand wegen Statik

Hier darf bis auf weiteres niemand halten oder parken, obwohl sich an der Baustelle für das Seniorenheim nichts tut: Die Prümer Teichstraße. Foto: Fritz-Peter Linden

Prüm Die Arbeiten am Seniorenheim in der Prümer Teichstraße ruhen. Allerdings nicht, weil die beauftragte Firma Ferien hätte.

Das Seniorenheim auf dem Parkhaus in der Prümer Teichstraße: Lange hat es gedauert, bis aus den Plänen auch ein Projekt wurde – im Februar erfolgte dann bei Eiseskälte der Spatenstich (der TV berichtete).

Denn in der Teich- und der Monthermeer Straße – das Gebäude liegt auf der Fläche genau dazwischen – ruhen die Arbeiten. Anwohner und andere Bürger beschweren sich bereits – und fragen, was denn der Grund dafür sei.

Anruf bei der Baufirma, der Trigenius Hochbau AG in Oberhausen: Dort erreichen wir Bauleiter Veiko Wintjes. Er kann aufklären: Man sei „noch in der Abstimmung mit den Prüfstatikern, weil es Probleme im Bestandsbau gab“.

Und dort seien die Fundamente nicht so stabil gebaut worden, wie es in den damaligen Unterlagen angegeben worden sei. Und jetzt überlege man, wie man damit umgehen könne. Die wahrscheinliche Konsequenz: Mehr Beton, mehr Stahl, auch an zusätzlichen Stellen.