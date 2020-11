Integration : Der Behindertenbeauftragte des Eifelkreises Gerd Wanken wirft einen Blick auf sein erstes Jahr im Amt

Eifelkreis Gerd Wanken ist seit August 2019 der kommunale Behindertenbeauftragte des Eifelkreises Bitburg-Prüm. Im Sozialausschuss vergangenen Montag zog er Bilanz.

Gerd Wanken blickt auf ein spannendes Jahr zurück. Der ehemalige Leiter des Haus der Jugend (HDJ) in Bitburg engagiert sich seit gut 15 Monaten ehrenamtlich für die Integration von behinderten Menschen. Dabei sind, zu seiner eigenen Überraschung, die verschiedensten Menschen an ihn herangetreten: Oft sind es Angehörige, wie Eltern von geistig oder körperlich beeinträchtigten Kindern, aber auch MS-Patienten, Rollstuhlfahrer oder psychisch Kranke, die Fragen und Anliegen haben. Und denen Wanken mit Rat und Tat zur Seite steht.

Etwa 70 Menschen haben ihn seit Amtsantritt kontaktiert, im Zusammenhang mit Corona waren es sogar 30 Familien mehr. In diesen Hilfeersuchen ging es oft um Besuche von Angehörigen in Pflegeeinrichtungen. An einen Fall erinnert Wanken sich besonders gut. „Ein schwerstbehindertes Kind war in einem Pflegeheim außerhalb des Kreises untergebracht. Auf die Frage der Mutter, wann sie ihren Sohn wiedersehen darf, bekam sie die Antwort: ‚Frühestens wenn die Krise vorbei und Ihr Sohn geimpft ist‘. Da ist ihre Welt zusammengebrochen.“