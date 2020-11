Corona : Neue Regeln für Sichtungsstelle in Bitburg

Bitburg Stundenlange Wartezeiten im Auto sollen bald der Vergangenheit angehören. Und auch, dass Menschen ohne Anmeldung oder Aufforderung einfach mal losfahren, um sich testen zu lassen. Das Bundesministerium für Gesundheit hat in einer Testverordnung vom 14. Oktober den Anspruch auf Testungen neu geregelt. Davon ist auch die Sichtungsstelle in der Bitburger Wankelstraße betroffen, und zwar ab Mittwoch, 18. November.

1. Kontaktpersonen, die vom Gesundheitsamt zu einem Test aufgefordert werden, einschließlich Personen, denen eine Testung aufgrund einer Mitteilung ihrer Warn-App empfohlen wird. 2. Menschen ohne Symptome nach Auftreten von Infektionen in bestimmten Einrichtungen und Unternehmen (wie Krankenhäuser, Arztpraxen, Schulen, Kindertageseinrichtungen, Altenheime). 3. Menschen ohne Symptome in bestimmten Einrichtungen und Unternehmen zur Verhütung der Verbreitung, insbesondere Testung vor Aufnahme in eine Einrichtung (wie Krankenhäuser, Reha-Einrichtungen). 4. Reiserückkehrer aus Risikogebieten gemäß Festlegung des Robert Koch-Instituts

Sie ist künftig nur noch an zwei Tagen geöffnet: mittwochs von 13 bis 19 Uhr und sonntags von 10 bis 18 Uhr. Sie liegt in der ehemaligen Commissary auf dem Housing-Gelände in der Bitburger Wankelstraße. Besucher sollten die Bundesstraße 51 an der Abfahrt „Flugplatz“ verlassen und dann über den früheren Militär-Flughafen bis zum Gewerbegebiet „Auf Merlick“ fahren.