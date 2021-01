Vom Totenkopf zum Skaterschuh : Warum der Bitburger Tätowierer Marko Skorka jetzt malt

Bitburg Der Bitburger Marko Skorka ist Inhaber eines Tattoo Studios. Während der Pandemie hat er eine ganz neue Seite an sich entdeckt. Er malt realistische, farbenfrohe Ölbilder, die künstlerischen Ansprüchen gerecht werden.

Bilder, die viele von Skorka – bekannt für seine düsteren, schwarz-weißen Tatoos – nicht erwarten würden. Doch Skorka erklärt: „Für mich ist das in der momentanen Corona-Situation, in der meine Partnerin und ich nicht viel mehr tun können, als in den Tag hineinzuleben, eine Art Hobby und auch Therapie. Man verbringt etliche Stunden damit.“

Überraschen wollte er mit seinen Bildern zeigen, dass er vielfältig ist. „Unerwartetes, was andere berührt. Das ist meine persönliche Auffassung von Kunst.“ Damit könnte er beispielsweise den Astronauten gemeint haben, der auf einem seiner Bilder in einem schmalen Bad auf der Toilette sitzt und in dessen Helm sich die Badtür spiegelt. Man würde das Bild kaum jemandem zuschreiben, der sich sonst mit der Finsternis auseinandersetzt und diabolische, schaurige Tattoos sticht.

Skorka, der unter anderem in Berlin und Hamburg gelebt und das Tätowieren dort von Branchengrößen gelernt hat, will sich im neuen Hobby weiter ausprobieren. In Internet präsentiert er seine Bilder abgefilmt und mit Musik unterlegt, was bei den Betrachtern gut ankommt, weil noch mehr Stimmung transportiert werden kann. „In der momentanen Situation ist es vielleicht an der Zeit, das Unwichtige, wie ein paar ausgelatschte Schuhe, einfach mal hervorzuheben.“ Abschließend fasst er zusammen: „Es ist einfach wohltuend, sich in ein Bild zu vertiefen und die Farben wirken zu lassen.“ Trotz der Freude am neuen Hobby hofft er, bald wieder sein Tattoostudio öffnen zu können und dort schaurig schöne Werke auf den Körpern seiner Kunden zu verewigen.