Fitness : In Bitburg-Mötsch entsteht ein Sporthaus mit Aktiv-Park

Bis 2025 soll im Bitburger Stadtteil Mötsch ein Sporthaus mit Kleinfeldanlage gebaut werden. Foto: Architekturbüro Dimmer, Stadtkyll/Visualisierung Architekturbüro Dimmer, Stadtkyll

Bitburg-Mötsch Outdoor-Fitness ist ein wachsender Trend in allen Altersklassen. Auf dem Hof der Alten Schule in Mötsch soll in den nächsten Jahren ein Aktiv-Park mit Basketball, Tischtennis und Fitnessgeräten bis zum Boule entstehen. Aber das ist noch nicht alles.