Meinung : Weiter so!

Foto: TV/klaus kimmling

Arzfeld Was für ein toller Erfolg. Der Bürgerbus ist in der Verbandsgemeinde Arzfeld nicht mehr wegzudenken. Der Bedarf ist da. Nicht nur, weil ältere oder behinderte Menschen so von A nach B kommen. Für viele ist der Bus mittlerweile so eine Art Treffpunkt geworden.