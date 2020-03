ERNZEN ... die nächste Saison kommt: Der Dinosaurierpark Teufelsschlucht öffnet am Samstag, 14. März – mit einer weiteren Überraschung.

Deshalb, wegen einer glücklichen Fügung und weiteren Verhandlungen mit dem Kooperationspartner, der dem Park das Dinomodell vermietet hat, wird das so bleiben. Denn der Seismosaurus, die Erdbebenechse, hat nun in Ernzen dauerhaftes Bleiberecht. Ursprünglich sollte der Rekord-Gigant, der das lebensgroße Modell des Riesen aus der Jurazeit zeigt und im Mai 2019 aufgebaut wurde, nur bis Saisonende 2019 im Park zu sehen sein. Und er kann nach der Winterpause ab dem 14. März wieder an seinem exponierten Platz bestaunt werden.

Das gilt besonders für den Saisonstart, den jährlich etwa 1500 Neugierige für einen Besuch nutzen. Zum Start in die fünfte Saison können Erdgeschichte-Fans am 14. und 15. März Originalfunde bei Schnupperführungen in der Fossilienpräparation kennenlernen: Unter dem Motto „Inside PaleoLab“ können sie Präparator Ole bei seiner akribischen Arbeit über die Schulter schauen. Zudem verlost der Park an beiden Tagen fünf mal fünf Wertgutscheine für spannende Aktivitäten im Forschercamp oder für Snacks in „Dino’s Diner“. Auch bietet sich eine Tour durch die Teufelsschlucht an. Start und Ziel aller Wanderrouten ist das Naturparkzentrum, das ebenfalls am 14. März seine Türen für kleine und große Hobby-Prähistoriker öffnet.