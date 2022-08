Ehrenamt : Ohne Timo und Katharina läuft nichts

Ohne Helferinnen und Helfer ginge nichts beim EMSC Bitburg: Katharina und Timo sind zwei von mehr als 50 Sportwarten an diesem Wochenende. Foto: Jürgen C. Braun

BITBURG Seit 30 Jahren ist der EMSC Bitburg auf dem Flugplatz, aber ohne das Engagement der freiwilligen Helfer wäre das nicht möglich.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Jürgen Braun

Seit 30 Jahren ist der Eifel Motorsportclub (EMSC) Bitburg auf dem Flugplatz der ehemaligen US-Airbase mit seinen Veranstaltungen ein regelmäßiger Gast. Großereignisse mit Läufen zur Deutschen Automobilmeisterschaft mit mehr als 100 Teilnehmern an einem Wochenende gehören dazu. So wie auch am vergangenen Samstag und Sonntag wieder.

Das alles ginge nicht ohne die Vielzahl von freiwilligen Helferinnen und Helfern. Mit zwei von ihnen haben wir uns am Samstag stellvertretend unterhalten.

Katharina Heilenbach aus Nattenheim und Timo Rees aus Bitburg stehen an diesem heißen Samstag schon seit dem frühen Morgen an ihrem kleinen Tisch am Rand des Slalom-Kurses auf dem Bitburger Flugplatz. Gegen neun Uhr gehen die ersten Teilnehmer dieser Veranstaltung zur Deutschen Automobilslalom-Meisterschaft über die Strecke. Immer im Zwei-Minuten-Takt, Auto für Auto.

Die Aufgabe von Timo und Katharina, die beide Sportwarte des EMSC Bitburg sind: Darauf achten, dass die Slalom-Artisten in ihren schnellen Fahrzeugen beim Tanz durch die „Hütchengassen“ keine Pylonen berühren und umwerfen. Das gibt zusätzliche Strafpunkte. Und sie müssen den Kurs wieder herrichten.

„Seit sechs Uhr bin ich hier. Es muss ja schließlich alles aufgebaut und installiert werden“, erklärt der 25-jährige Timo, der selbst Spaß an der Rennerei hat und aktiver Motorsportler ist. „Seit acht Jahren fahre ich selbst, aber an diesem Wochenende sitze ich nicht im Auto. Da werde ich hier als Sportwart gebraucht.“

Katharina kam quasi über Umwege an ihr Ehrenamt an diesem Wochenende, bei dem sie mit einem Klemmbrett ausgerüstet ist und Buch über die Teilnehmer führt: Wer hat seinen Lauf absolviert, wer kommt noch, wer ist fehlerfrei durch, wer hat ein Hütchen durch die Luft geschleudert.

So etwas gibt Timo mit Walkie-Talkie an die Rennleitung durch. Hütchenfehler kosten die Rennfahrer Zeit. Katharina und Timo haben dafür zu sorgen, dass die Pylonengasse wieder so schnell wie möglich ordnungsgemäß aufgebaut wird. „Wir sind beide zusammen in der Volkstanzgruppe und wurden gefragt, ob wir helfen. Das machen wir gerne“, erklärt sie. Mittags haben beide eine Stunde Pause. Dann gibt es natürlich auch Verpflegung. Aber das war’s auch schon.

„Wir machen das unentgeltlich. Ehrenamtlich, einfach nur um dem Verein zu helfen.“ Müsste der EMSC Bitburg jeden Sportwart bezahlen, dann könnte er einpacken.

Rund „50 bis 55 Helferinnen und Helfer“, erklärt uns Christoph Schackmann, der Präsident des Vereins, seien im Einsatz bei so einer Veranstaltung. Und das seit rund 30 Jahren. „Bei den allerersten Veranstaltungen hier oben, da war noch Security vor Ort. Wir mussten jeden Teilnehmer, der hier reingelassen wurde, namentlich angeben. Und wehe, es hat mal einer gefehlt. Dann gab es gleich Erklärungsbedarf“, erinnert sich der Präsident.

Wie viel Arbeit hinter der Organisation eines solchen Events steckt, das sieht kaum jemand. „Bis wir am Sonntagabend hier fertig sind, ist es bestimmt abends um die 20 Uhr. Und am Montagmorgen habe ich schon die ersten Termine hier oben mit Firmen, die uns mit Gerätschaften ausgeholfen haben“, schildert Schackmann, was alles auf den EMSC bei einem Slalom-Event mit Teilnehmern aus ganz Deutschland zukommt.