Kostenpflichtiger Inhalt: Ländlicher Raum : 230 Projekte sollen den Eifelkreis zukunftsfähig machen

Der Eifelkreis hat noch mehr zu bieten als viel Natur. Aber eben auch die: Sonnenblumenfeld im Prümer Land. Foto: Fritz-Peter Linden

Bitburg/Prüm Wo Eifel ist, soll vorne sein: 230 Projekte umfasst das Zukunftskonzept des Kreises. Und was da bis 2030 alles passieren soll, lässt auch in anderen Regionen aufhorchen. Sogar in Bayern.

Die Bayern, man glaubt es kaum, haben schon bei Joachim Streit angeklingelt. Die Bayern, ausgerechnet, wo doch auf den Fluren des Freistaats, unter Gottes Himmel weiß und blau, alles so viel superer läuft als woanders.

Aber es stimmt: Der Landrat erzählt nach der Sitzung des Kreisausschusses für Entwicklung am Mittwoch, dass er Anfragen von bayerischen Kommunen erhalten habe. Denen soll er demnächst berichten, was man in der Eifel plant, macht und bereits erreicht hat.

Denn es könnte auch bayerischen Landkreisen zum Vorbild werden. Und damit sind wir beim Thema: Denn der Kreis will „eine Strategie für eine zukunftssichere Entwicklung“ aufstellen und umsetzen. Name: „Integriertes Kreis-Entwicklungskonzept“, seit November 2015 mit Finanzhilfe aus Mainz und in vielen Gesprächsrunden mit Bürgern, Kommunalpolitikern, externen Experten und in den Fachabteilungen der Verwaltung in Bitburg zum heutigen Stand entwickelt.

„Integriert“, weil alle Ebenen, von Kreis bis Verbands- und Ortsgemeinden, eingebunden sind, weil man quer durch die Fachabteilungen kooperiert, weil man Dinge vernetzen und auf bereits vorliegenden Erfahrungen – Beispiele: Zukunftscheck Dorf oder die Gemeindeschwestern plus – aufbauen will auf dem geplanten Weg in die erhofft solide Zukunft.

Auch die Landesregierung schaut genauer hin, und sie hat den Bitburg-Prümern weitere 120 000 Euro zur Verfügung gestellt: Denn „wir sind Transferstelle für die anderen Kreise“, sagt Streit. Heißt: Was in der Eifel entwickelt wird, soll anderen in Rheinland-Pfalz als Beispiel dienen dafür, wie man den ländlichen Raum stabilisieren und voranbringen kann.

Es ist die erste Sitzung nach den Wahlen im Mai – weshalb der Landrat zunächst die neuen Ausschussmitglieder verpflichtet und zweitens dann gleich an den Projektverantwortlichen in der Verwaltung, Andreas Heiseler, übergibt. Damit dieser noch einmal alle auf den Stand der Dinge bringt. Und erläutert, wie man zu der langen Liste mit sage und schreibe 230 Projekten kam, die im Konzept aufgeführt sind. Und welche davon warum höchste Priorität erhalten haben.

Oberstes Ziel: den Standort Eifel zu stärken, zu „vitalisieren“, nachhaltig und sensibel im Umgang mit Natur und Kultur.

Wie differenziert dabei gedacht wurde, zeigt sich am Begriff der Nachhaltigkeit: Einerseits wird sie, klar, ökologisch betrachtet – dient ein Vorhaben dem Schutz und der Erhaltung natürlicher Lebensgrundlagen? Beispiel: die Aufstellung eines Klimaschutzkonzepts, mit dem langfristigen Ziel eines „klimaneutralen Landkreises 2050“.

Nachhaltig – das gilt aber auch beim Sozialen. Resultiert also ein Projekt in der Verringerung von Ungleichheit? Beispiel aus der Prioritätenliste: der „intelligente ländliche Raum“ mit der Vernetzung von Online-Einkauf und regionalem Handel, der Nutzung von Mitfahrgelegenheiten, der Neuorganisation von medizinischer Versorgung und Pflegediensten. Wie etwa der Ärzteverbund der Medicus-Genossenschaft. Weiteres Stichwort: Telemedizin. So soll das DRK mit iPads ausgestattet werden und darüber Verbindung mit Ärzten herstellen können.

Und, drittens, ökonomisch: Was dient der dauerhaft positiven wirtschaftlichen Entwicklung im Landkreis? Ein Beispiel: Breitbandausbau und „Glasfaserkabel in jedes Haus“.

Die Liste ist noch viel länger, die Kriterien mannigfaltig, es gibt, sagt Streit, „Körbe von Prioritäten“ – so gelte stets auch „der Vorbehalt der Wirtschaftlichkeit, der Finanzierbarkeit und der Rechtmäßigkeit“. Es zählt aber auch, wie weit der Wirkungsradius eines Vorhabens ist – betrifft es nur einzelne Orte oder den gesamten Kreis? Wie das Vorhaben, sechs medizinische Versorgungszentren zu etablieren.

Am Ende steht die „Vision Eifelkreis Bitburg-Prüm 2030“. Bei der noch an der Formulierung gearbeitet werden könne, sagt Joachim Streit. Aber sie klingt schon einmal vielversprechend: Der Eifelkreis Bitburg-Prüm, heißt es da, „zählt im Jahr 2030 zu den innovativsten ländlich geprägten sowie über die Grenzen hinaus denkenden und agierenden (Wirtschafts-) Standorten in Rheinland-Pfalz“ und stehe „sinnbildlich für eine innovative Renaissance des Landlebens“.

Traktor auf einem Feld im Bitburger Land. Foto: Fritz-Peter Linden