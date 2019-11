Neues Konzept, neuer Arbeitskreis, neuer Mitarbeiter : Der Eifelkreis setzt sich für mehr Klimaschutz ein

Bitburg-Prüm Der Eifelkreis hat sich bis 2030 viel vorgenommen. Alle weiterführenden Schulen sollen klimaneutral, Ladesäulen und der Öffentliche Nahverkehr ausgebaut werden.

Die Grünen konnten am Montag einen Erfolg in der Koalition mit den Freien Wählern (FWG) und der CDU feiern. Bereits vor der Kommunalwahl im Mai hatte der damalige Fraktionssprecher Helmut Fink angekündigt, den Eifelkreis auf mehr Klimaschutz einschwören zu wollem. Kein halbes Jahr später hat der Kreistag nun der Entwicklung eines Klimakonzeptes zugestimmt.

Es sind Worte, die wohl auch an SPD-Chef Nico Steinbach gerichtet sind. Der hatte die Grünen in der konstituierten Zusammenkunft noch als „Mehrheitsbeschaffer“ für „Platzhirsche bei CDU und FWG“ bezeichnet. Und das Klimaschutzkonzept bei der vergangenen Sitzung nach der Gründung eines Geschäftsbereiches für Michael Billen (CDU) den „zweiten Aufschlag des Koalitionsmanifests“ genannt. Nach dem Motto: „Jetzt sind die Grünen dran.“ Als dritten Akt befürchtete Steinbach nun, dass der Kreis erneut plane, die Umlagen für die Ortsgemeinden zu erhöhen. Landrat Joachim Streit versicherte aber, dass dies nicht vorgesehen sei.

Doch jenseits des politischen Geplänkels: Was wurde nun konkret beschlossen? Bis 2030 will der Eifelkreis all seine Liegenschaften, also vor allem weiterführende Schulen, klimaneutral machen. Das heißt: Alte Heizungen raus, neue rein, und Solaranlagen aufs Dach, um Strom selbst zu produzieren.