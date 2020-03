Wanderung : Eifelverein wandert an der Kyll

Bitburg (red) Der Eifelverein Bitburg veranstaltet am Mittwoch, 11. März, zwei Wanderungen. Die erste Tour führt von Auw an der Kyll nach Kyll an der Kyll und zurück. Wanderführer ist Karl Heinz Follmann.



