Wanderung : Eifelverein wandert im Ourttal

Daleiden-Dasburg (red) Der Eifelverein Daleiden-Dasburg lädt für Samstag, 14. März, zu einer Wanderung von Dasburg zur Tintesmühle ein. Die Ourtaltour startet um 14 Uhr in Daleiden an der Bushaltestelle. Von dort geht es in Fahrgemeinschaften nach Dasburg an die Brücke zum Grenzübergang nach Luxemburg.



Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken