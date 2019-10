Wanderung : Herbstwanderung für Senioren

Mettendorf (red) Der Eifelverein Mettendorf-Sinspelt veranstaltet am Dienstag, 15. Oktober, eine Herbst-Seniorenwanderung im Nusbaumer Hardt. Treffpunkt ist um 14 Uhr auf dem Dorfplatz in Mettendorf. In Fahrgemeinschaften geht es von dort zum Wander-Parkplatz Biesdorf im Nusbaumer Hardt.

Die leichte Rund- wanderung ist fünf Kilometer lang.