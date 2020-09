Wandern : Wandern auf dem Lieserpfad

Prüm (red) Der Eifelverein Prüm wandert am Freitag, 18. September, auf dem Lieserpfad von Daun nach Manderscheid. Die Tour dauert etwa fünf Stunden. Treffpunkt ist um 9.30 Uhr am ehemaligen Konvikt. Von dort geht es in Fahrgemeinschaften zum Ausgangspunkt nach Daun.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken