Coronavirus: Der Einzelhandel öffnet die Geschäfte, andere müssen warten, dabei wird die Luft für sie knapp

Bitburg/Prüm/Speicher Das Coronavirus und die Schutzregelungen zwingen viele Betriebe in die Knie. Und während der Einzelhandel bereits wieder Kunden begrüßen darf, fehlt vielen anderen eine Perspektive.

Die ersten Lockerungen sind genehmigt, viele Geschäfte haben wieder geöffnet und versuchen sich von den Verlusten der Vorwochen zu erholen (der TV berichtete). Am kommenden Montag soll es auch bei den Friseuren weitergehen – und in den Schulen, zumindest bei den höheren Jahrgängen.

Erst vor kurzer Zeit habe sie eine dermazeutische Kosmetikerin eingestellt, die dafür ihren Arbeitsvertrag in einer Kölner Hautklinik gekündigt habe. „Nun muss ich sie direkt zu Beginn dieses Arbeitsverhältnisses in Kurzarbeit schicken.“

Für den Juni sei der Umzug in ein größeres Ladenlokal vorgesehen. Zwar habe man den Lockdown für Vorbereitungen genutzt – aber es fehle an Einnahmen, „mit denen wir einen Teil der neuen Einrichtung hätten bezahlen können“. Die Soforthilfe sei beantragt, werde aber „im besten Fall zumindest unsere Fixkosten des jetzigen Ladenlokals decken“.

„Nicht zu arbeiten, fällt mir schon schwer“, sagt Nadine Sprawe, Inhaberin von Fuß & Fit in Bitburg. „Aber, was soll man machen, die Regeln, um das Virus einzudämmen, machen ja Sinn.“ Ihre Hoffnung: „Wenn am 4. Mai die Frisöre wieder öffnen dürfen, wäre es gut, wenn wir auch dabei sein könnten.“ Immerhin wäre der Abstand, den man in der Fußpflege zum Nasen-Rachen-Raum des Kunden habe, ja größer als bei der Haarpflege. „Das müsste sich doch umsetzen lassen, wenn die Kunden, wie auch ich, Masken tragen“, sagt Nadine Sprawe.

„Das fällt mir richtig schwer, nicht zu unterrichten, die Tanzschule schließen zu müssen“, sagt Marko Peters, Inhaber von Dance Emotion in Bitburg. Derzeit bietet er Online-Kurse an. „Aber das ist kein wirklicher Ersatz für die Atmosphäre, die wir hier normalerweise haben.“ Er ist überzeugt, dass er alle Sicherheits- und Schutzvorschriften in seiner Schule umgesetzt bekäme. „Paare, die ohnehin in einem Haushalt leben, und das sind die meisten unserer Tanzpaare, dürfen ja zusammen tanzen“, sagt er. Wichtig sei der Abstand zwischen den Paaren – „und das bekämen wir hier in unseren Räumlichkeiten umgesetzt“. Gleiches gelte für die Hygienevorschriften. Doch wann er wieder öffnen darf, ist ungewiss. „Ich hoffe, so schnell wie möglich. Denn wirtschaftlich ist das hier schon ein Einschnitt.“