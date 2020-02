Die 50er Jahre : Der erste Mantel vom Arbeitslohn

Wir waren arm, doch litten wir keine Not. Im Stall standen zwei Ziegen und ein Schwein. Dazu hatten wir fünf Hühner, einen 350 Stock großen Weinberg und eine 1000 Quadratmeter große Wiese. Wir hatten einen kleinen Garten hinter dem Haus, in dem Mutter Gemüse anpflanzte.

Ende Juni haben wir im Wald Heidelbeeren und im September Brombeeren gesammelt. Im Spätherbst, im Winter und im Frühjahr haben wir in den Weinbergen „Mausohr“ gesucht. Im Frühjahr haben wir mit der Hacke in unserem Weinberg den Löwenzahn ausgegraben. Aus ihm haben wir „Eierpatschen-Salat“ gemacht.

Als ich 14 Jahre alt war, habe ich in Osann zehn Tage mit dem Nachbarn Trauben gelesen. Anschließend in Wehlen in einem großen Weingut zehn Tage lang Trauben gelesen. Abends haben wir für das Mittagessen am nächsten Tag das Gemüse geputzt und Kartoffeln geschält. Von dem Arbeitslohn habe ich mir meinen ersten Mantel gekauft.