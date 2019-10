Altes DLR-Gebäude soll deswegen weichen : Der Fall ist entschieden: Amtsgericht Bitburg zieht um

Das Amtsgerichtsgebäude ist inzwischen viel zu groß und in die Jahre gekommen (links). Das Gericht soll daher in die Brodenheckstraße ziehen, wo derzeit der alte DLR-Bau steht. Foto: Uwe Hentschel

BITBURG Das Bitburger Amtsgericht will vom derzeitigen Standort auf das ehemalige DLR-Gelände in der Brodenheckstraße umziehen. Das dortige Gebäude soll abgerissen und durch ein neues ersetzt werden.

Der Zweckbau sieht so aus, als habe der Planer versucht, Realschul- und Gefängnisarchitektur zu kombinieren – was ihm auch recht gut gelungen ist. Der graue Kasten aus Betonscheiben hat seinen eigenen Charme.

Inzwischen sind die beengten Verhältnisse Geschichte. Denn 2011 wurde die Katasterverwaltung am Standort Bitburg, die bis dahin Außenstelle des Katasteramts in Prüm war, aufgelöst. Die Mitarbeiter aus Bitburg wechselten zunächst nach Prüm, dessen Katasteramt ein Jahr später jedoch wegen der landesweiten Umstrukturierung der Vermessungs- und Katasterverwaltung Rheinland-Pfalz ebenfalls aufgelöst wurde. Dadurch ergab sich eine völlig neue Verteilung der Katastermitarbeiter jenseits der Kreisgrenze.

An der Situation in Bitburg hat sich dadurch aber nichts geändert. Seit der Auflösung der Katasterverwaltung arbeiten in dem Gebäudekomplex in der Gerichtsstraße mit annähernd 2500 Quadratmetern Nutzfläche nur noch gut 40 Menschen.