Eröffnung des Fitnesswegs Fitness unter freiem Himmel: Rittersdorf macht es möglich

Es ist friedlich und ruhig in Rittersdorf. Die Vögel zwitschern, die Bienen summen und ein Traktor fährt vorbei. Die Sonne schimmert durch den leicht bewölkten Himmel. Eine entspannende Atmosphäre. Aber auch eine Atmosphäre, die dazu einlädt, sich zu bewegen. Der neue Fitnessweg in Rittersdorf macht das möglich. Ein breit gefächertes Angebot, auf rund sieben Kilometern, dass den Körper in Form bringt, wenn man es richtig nutzt.