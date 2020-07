Interview mit Air-Base-Vizekommandeur Jason Hokaj : Der Flugplatz, Corona und der Abzug

„Wir machen erstmal einfach weiter wie zuvor“, sagt Jason Hokaj, Vizekommandeur der Air Base Spangdahlem, mit Blick auf die Corona-Pandemie und die Debatten um einen Truppenabzug aus Deutschland. Foto: TV/Air Base Spangdahlem

Spangdahlem Vor Wochen befand sich die Airbase Spangdahlem wegen des Virus im Ausnahmezustand. Jetzt gibt es erste Lockerungen. Im Volksfreund spricht der Vizekommandeur über die Krise und erstmals auch über Trump’s Pläne zum Abzug von Truppen aus Deutschland.

(cha) Dem Corona-Virus und den Abzugsplänen Donald Trumps zum Trotz: Auf dem Flugplatz Spangdahlem ist wieder ein bisschen mehr Normalität eingekehrt. Im TV-Interview spricht Vizekommandeur Jason Hokaj erstmals über die Debatten um eine Schließung, die Wichtigkeit von Spangdahlem, aber auch über die Folgen der Pandemie, die den Flugplatz nach wie vor beschfätigt.

Oberst Hokaj, bei unserem letzten Gespräch war die Corona-Krise Gesprächsthema Nummer eins in Spangdahlem. Daher erstmal die Frage: Hat der Flugplatz die Pandemie im Griff?

Info Militärs und Republiker kritisieren Trump Oberst Jason Hokaj ist nicht der einzige hochrangige US-Militär, der Spangdahlem weiterhin für eine strategisch wichtige Air Base hält. Und Gründe für ein Festhalten am Stützpunkt sieht. Auch Jeff Harigian, Kommandant der US-Luftwaffe in Europa und Afrika, hat bei einem Besuch in der Eifel neulich die Wichtigkeit der NATO-Partner (Sie seien das „Rückgrat“ der Mission) und die Bedeutung von Spangdahlem betont: Das 52. Jagdgeschwader sei die Einheit, die Probleme löse. Die Konzepte in die Tat umsetze. Und damit sollten sie auch weitermachen. In den Vereinigten Staaten formiert sich inzwischen ebenfalls offener Widerstand unter den Generälen. Und auch aus Trumps eigenen Reihen der Republikaner gibt es inzwischen Kritik an den Plänen. Das ist auch aus dem Grund entscheidend, weil der Präsident nicht alleine über einen Abzug bestimmen kann. Sondern auf eine Mehrheit im Kongress für die nötigen Budgetänderungen angewiesen wäre.

Jason Hokaj: Es ist inzwischen eine ganze Weile her, seit wir neue Infektionen zu vermelden hatten. Wir halten uns weiterhin an die Regeln des Gastlands. Das heißt: Auch auf der Base durften jetzt einige Restaurants und Fitnessstudios wieder öffnen. Ohne Termin geht aber nichts. Und weiterhin gilt natürlich außerdem Maskenpflicht und Abstandhalten in der Öffentlichkeit.

Wie sieht es mit Reisen aus? Dürfen Ihre Soldaten wieder auf Familienbesuch in die USA? Immerhin sind die Infektionsraten in den Vereinigten Staaten ja noch deutlich höher als in Deutschland.

Hokaj: Ja, sie dürfen wieder reisen. Wer aus den USA zurückkommt, muss aber für zwei Wochen in Quarantäne und wird regelmäßig getestet, damit er das Virus nicht verbreitet. Davon abgesehen müssen wir auf dem Flugplatz natürlich einsatzbereit bleiben. Wenn jetzt jeder verreisen würde und danach für 14 Tage ausfällt, würde uns ja Personal fehlen. Daher überlassen wir es derzeit den Vorgesetzten, ob sie das genehmigen. Das führt natürlich dazu, dass unsere Soldaten derzeit noch wesentlich seltener in die Heimat fliegen als in normalen Zeiten.

Klingt als wären die Regeln auf dem Flugplatz noch etwas strenger als im Gastland. Es scheint aber, dass sich nicht jeder daran hält. Zumindest eine Gruppe von rund 200 US-Soldaten soll Ende Juni eine Party im Eifeldorf Feuerscheid gefeiert haben, zu der die Polizei ausrücken musste. Wird dieser Vorfall Konsequenzen haben?

Hokaj: Ich habe natürlich davon erfahren. Und der Vorfall hat uns alle auf der Base überrascht. Denn wir erwarten von unseren Soldaten, dass sie sich nicht nur an amerikanische Gesetze halten, sondern auch die Regeln unseres Gastlandes. Wir arbeiten bei der Aufklärung mit der deutschen Polizei zusammen. Die Ermittlungen laufen noch. Ich kann aber schon mal sagen: Bei gravierendem Fehlverhalten wird das Strafen nach sich ziehen.

Doch nicht nur dieser Vorfall und die Pandemie sorgen derzeit für Diskussionen. Sondern auch die Ankündigung Trumps, Truppen aus Deutschland abzuziehen. Hat sich seitdem irgendetwas am Flugbetrieb und der Mission in Spangdahlem geändert?

Hokaj: Absolut nicht. Unsere Mission und die Trainings gehen seit Monaten unverändert weiter. Wir sind 100 Prozent einsatzbereit. Das Virus hat uns zwar gezwungen, die Abläufe umzustellen, um das Flug- und Trainingsprogramm reibungslos durchführen und der Mission gerecht zu werden, Hygiene- und Abstandsregeln gelten. Doch das beeinträchtigt uns glücklicherweise nicht. Auch die Ankündigung aus dem Weißen Haus hat in Spangdahlem erstmal nichts verändert. Wir machen weiter wie zuvor.

Besteht Ihrer Ansicht nach denn eine Chance, dass es tatsächlich zum Abzug aus Spangdahlem kommen wird?

Hokaj: Das 52. Jagdgeschwader ist sich der Medienberichte über die angekündigten Truppenreduktionen in Deutschland bewusst. Wir verstehen auch, dass die Eifelgemeinschaft besorgt ist darüber, ob Spangdahlem betroffen sein könnte. Derzeit hat die Führung der Airbase aber selbst keine Informationen oder Details zum Truppenabzug. Es besteht immer die Möglichkeit, dass eine US-Installation geschlossen wird, unabhängig von der Rede von Truppenreduzierungen. Entschieden wird das aber an Stellen, die weiter oben in der Hierarchie stehen als ich. Sobald wir Informationen haben, die wir teilen können, werden wir die Gemeinden, die örtlichen Politiker und Medien informieren.

Wir sind weiterhin sehr dankbar für die Unterstützung, die wir von unseren deutschen Freunden und Partnern in der Eifel erhalten, und wir können der Gemeinde nicht genug danken für ihr Verständnis und dafür, was sie jeden Tag für uns tun, damit wir unsere Mission erfüllen können, bei der es darum geht, Seite an Seite mit unseren Nato-Partnern die Sicherheit und Stabilität in der Region aufrechtzuerhalten.

Aber es gäbe aus Ihrer Sicht schon Gründe, am Eifeler Stützpunkt festzuhalten? Ist Spangdahlem nach wie vor eine bedeutende Base für die Air Force?

Hokaj: Es gibt meiner Ansicht nach viele Gründe, warum man Spangdahlem nicht schließen sollte. Zum einen ist die Airbase zwar klein, liegt strategisch aber fantastisch und hat eine herausragende Infrastruktur. Da ist viel amerikanisches und deutsches Geld reingeflossen, etwa in den Bau der neuen Highschool, auch Geld an lokale Firmen. Das wäre bei einer Schließung umsonst. Zum anderen ist Deutschland ein starker und wichtiger Nato-Partner. Und die umliegenden Kommunen unterstützen uns stark. Das bedeutet uns eine Menge, ist uns wichtig und nicht selbstverständlich.

Dieses Band könnte reißen, wenn Sie jetzt tatsächlich abziehen würden ...

Hokaj: Wir wollen unsere guten Beziehungen vor Ort auf keinen Fall brechen. Wir glauben auch, dass wenn die Base schließen würde, dies einen großen negativen Einfluss auf umliegende Gemeinden haben könnte. Das wird uns zumindest zurückgespiegelt.

In Polen hingegen müsste man erstmal einiges aufbauen, Infrastruktur zum Beispiel. Trotzdem möchte Trump Truppen dorthin verlegen. Ist unser östliches Nachbarland aus Ihrer Sicht ein wichtiger Partner, und warum sollte sich die Air Force gerade dort verstärken?