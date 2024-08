Tierische Dekoration Was macht der Mops auf Ihrer Garage, Frau Heck?

Ungefähr 1,60 Meter ist er groß, also Schulterhöhe. Und wiegt rund 80 Kilo. Damit ist er erheblich größer als seine Artgenossen. Ungefähr zehn Mal so schwer. Ach ja, er ist auch untypisch gelb, der Mops, der in Irrel auf einem Garagendach steht.