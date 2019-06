Wohnen in der Eifel : Der große Traum vom Märchenschloss

Info

Am Freitag, 28. Juni, heißt es „OPERrette sich wer kann“ auf Schloss Kewenig, ein Sommernachtskonzert mit international bekannten luxemburgischen Sängern. Der Eintritt kostet 20 Euro. Die Bilderausstellung ist bis Sonntag, 30. Juni, zu sehen, der Skulpturen-Park kann bis Sonntag, 30. August, am Wochenende, von 10 bis 18 Uhr, nach Voranmeldung besichtigt werden. Infos unter www.schloss-kewenig.de. Tickets per Mail an mweyrich@pt.lu