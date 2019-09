Erdorf : Der Hang kriecht Richtung Kyll

Die Arbeiten zur Sicherung eines Hangrutsches an der Einmündung der K 74 in die B 257 bei Erdorf laufen zurzeit. Foto: TV/Uwe Hentschel

Erdorf Bis Mitte November bleibt die K 74 zwischen Erdorf und der Villa Otrang wegen Hangrutscharbeiten gesperrt. Der Verkehr wird über Bitburg umgeleitet.

„Wir haben versucht, die Maßnahme so lange wie möglich hinauszuzögern, doch mit diesem Risikopotenzial wäre das nicht zu verantworten gewesen“, sagt Oliver Arimond vom Landesbetrieb Mobilität (LBM) in Gerolstrein. Er bezieht sich damit auf die nun gesperrte K 74 zwischen Erdorf und der Villa Otrang. Bei den Starkregenereignissen im Sommer 2018 war es dort zwischen der Straße und der Kyll zu einem Hangrutsch gekommen. Wie Arimond erklärt, habe zunächst kein akuter Handlungsbedarf bestanden. Zwischenzeitlich aber sei eine Begutachtung zu dem Ergebnis gekommen, dass es zu gefährlich sei, noch länger zu warten.

Konkret betroffen ist ein rund 100 Meter langer Abschnitt oberhalb der Einmündung der K 74 in die B 257. Die talseitige Böschung ist teilweise abgerutscht und die dort noch vorhandene Böschung befindet sich laut LBM „in einer kriechenden Bewegung“. Mit Hilfe des sogenannten Hydro-Zementationsverfahrens soll diese Bewegung nun gestoppt werden. Wie Arimond erklärt, werden dabei meterbreite und sehr tiefe Schlitze ins Erdreich gegraben. Das dabei entnommene Erdreich wird dann mit Zement gemischt, und mit dieser Mischung werden diese Schlitze dann wieder gefüllt. „Wir haben am Ende also einen großen Klotz Erdbeton“, so Arimond. Und die rasterförmige Anordnung dieser Klötze verleihe dem Hang dann Stabilität.