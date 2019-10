Bitburg : Ausschuss legt Standards für Gerätehäuser fest

Bitburg Der Hauptausschuss der Verbandsgemeinde Bitburger Land stimmt für sparsame Bauweise und Ausstattung.

Braucht ein Feuerwehrgerätehaus einen Ölabscheider, eine Stiefelwaschanlage, eine Absauganlage? Wie rutschfest muss der Boden sein? Welche Temperatur soll in den Duschräumen herrschen und welche in der Fahrzeughalle? Beim Neubau eines Feuerwehrgerätehauses stellen sich Fragen über Fragen. Der Ältestenrat des Verbandsgemeinderates Bitburger Land hatte in seiner Sitzung im August darum gebeten, Standards für die Ausstattung der Gerätehäuser festzulegen.

Bereits im Februar hatte man sich für die günstige Stahlskelettbauweise ausgesprochen.

Da im Bereich der Gerätehäuser hohe Investitionen zu erwarten seien, so der Erste Beigeordnete Rainer Wirtz in der Sitzung des Hauptausschusses, müsse man Ausstattungsstandards kritisch hinterfragen. Der Verbandsgemeinderat hatte in der Sitzung im Februar die „Mittelfristige Gerätehausplanung“ beschlossen. Neue Gerätehäuser sind demnach in Neidenbach, Baustert, Idenheim und Röhl vorgesehen. Erweiterungen stehen in Gindorf und Nieder-/Oberstedem an.

In Gesprächen mit Architekt Stefan Borne, Energieberater Helmut Theis, der Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion Trier (ADD) sowie der Wehrleitung wurden die Standards festgelegt und dem Hauptausschuss präsentiert. Architekt Borne stellte die Konzeptplanung „Modular“ vor. Beim Bau einer einfachen kubischen Halle lägen die Kosten bei 75 bis 180 Euro pro Quadratmeter. Wie Borne betont, sei eine sparsame Ausstattung der Räume vorgesehen. Da ein Ölabscheider und eine Absauganlage zum Beispiel zu teuer seien, werde darauf verzichtet. Detaillierte Fragen der Haustechnik erläutert dann Helmut Theis. Die neuen Gerätehäuser sollen mit einer Luft-Wasser-Wärmepumpe beheizt werden. Denkbar wäre auch, eine Photovoltaik-Anlage zu installieren. Das würde 26 000 Euro kosten und dann in 14 Jahren rentabel sein. Und es würde CO 2 vermieden.

„Macht das überhaupt Sinn, wenn ein Gerätehaus wenig genutzt wird?“, will ein Ratsmitglied wissen. „Wir wollen Ihnen die Optionen vorstellen, entschieden wird in den Gremien“, sagt dazu der Erste Beigeordnete Rainer Wirtz. Außerdem spreche man hier über strukturell bedeutsame Feuerwehren. So habe die Feuerwehr Neidenbach in diesem Jahr bis Oktober bereits 30 Einsätze gehabt, ergänzt Marius Müller von der Abteilung Bürgerdienste auf Anfrage von Wirtz.

Was die Gesamtkosten für den Bau neuer Gerätehäuser mit den erarbeiteten Standards angehe, so belaufen die sich laut Architekt Borne auf etwa 600 000 Euro nach Abzug der Förderung durch die ADD mit 123 000 Euro. Es herrsche zurzeit eine enorme Preissteigerung, betont der Architekt. Eine Erweiterung eines Feuerwehrgerätehauses würde 60 000 Euro kosten. Der Hauptausschuss stimmte dem Punkt zu.