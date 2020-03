Infrastruktur : Der Hausherr übernimmt im Herbst

BITBURG Ab Oktober wird die Stadt die Bitburger Stadthalle selbst vermarkten. Die Verwaltung setzt damit einen Beschluss des Stadtrats um. Ziel ist es, die Einrichtung für Veranstalter wieder attraktiver zu machen.

Das Virus sorgt für Einschränkungen. Auch bei Tabaluga. Eigentlich wollte der kleine Musical-Drache am 27. März in die Bitburger Stadthalle kommen. Doch daraus wird nicht. Die Veranstaltung wurde abgesagt. Dass dazu auf der Internetseite der Bitburger Stadthalle (noch) nichts zu lesen ist, hat mit Corona eher weniger zu tun. Die Öffentlichkeitsarbeit der Stadthalle ist zumindest auf der Homepage des dafür zuständigen Pächters eine insgesamt eher zurückhaltende Angelegenheit. In der Rubrik „Aktuelles“ finden sich nur zwei Beiträge. Der jüngere der beiden ist zwei Jahre alt und bezieht sich auf ein Höhner-Konzert. Die andere Aktualität stammt vom Dezember 2016. Darin wird angekündigt, dass die Stadthalle ab Oktober 2017 von der Firma Schneider Promotion & Transport GmbH aus Speicher gepachtet wird. „Ziel der Stadt ist es, dass die Bitburger Stadthalle auch weiterhin als ,Halle für alle‘ ein großes Spektrum an Veranstaltungen bietet und von möglichst vielen Menschen besucht wird“, heißt es dazu in einer verlinkten Pressemitteilung der Stadt.