Wanderung : Wanderverein macht Ausflug

Seffern (red) Der Heimat- und Wanderverein Seffern tritt am Samstag, 6. Juli, und Sonntag, 7. Juli zur IVV-Wanderung in Hünningen-Tüllingen an. Startzeiten sind von 7 bis 14.30 Uhr für vier, sechs und zwölf Kilometer.

Für 22 und 30 Kilometer bis 12 Uhr.