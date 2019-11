Daleiden : Der Islek trifft sich zum Advents-Vorglühen

Daleiden Mit dem „13. großen Islek-Vorglühen“ wird am kommenden Freitag, 22. November, in Daleiden wieder der Reigen der Advents- und Weihnachtsmärkte in der Region eröffnet.

